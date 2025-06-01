Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 31 мая ни Киев, ни его партнеры не располагают информацией о том, что российская сторона намерена обсудить на переговорах в Стамбуле 2 июня.
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