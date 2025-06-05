Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.
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