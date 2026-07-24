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Стальной щит Сибири: как новый завод в Железногорске закрывает импортные ниши

Стальной щит Сибири: как новый завод в Железногорске закрывает импортные ниши

КРАСНОЯРСК, 24 июля, ФедералПресс. В закрытом городе Железногорск введен в эксплуатацию производственный комплекс, ориентированный на выпуск стальных клиновых затворов для магистралей нефтегазового сектора, энергетических объектов и химических предприятий.

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