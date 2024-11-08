Житель Омской области получил 13 лет за убийство заслуженного учителя РСФСР

t.me/Прокуратура Омской области Жителя Омской области, убившего 88-летнюю женщину – заслуженного учителя РСФСР, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура области в Telegram–канале.
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