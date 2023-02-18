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Нуньес повредил плечо в матче с «Ньюкаслом». Игра с «Реалом» – во вторник

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил повреждение плеча в матче с «Ньюкаслом» (2:0). На 10-й минуте матча 24-го тура АПЛ уругваец забил гол, а на 59-й минуте был заменен на Роберто Фирмино.

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