Нуньес повредил плечо в матче с «Ньюкаслом». Игра с «Реалом» – во вторник

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил повреждение плеча в матче с «Ньюкаслом» (2:0). На 10-й минуте матча 24-го тура АПЛ уругваец забил гол, а на 59-й минуте был заменен на Роберто Фирмино.