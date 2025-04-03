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Царьград

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Омский житель получил 11 лет за поддержку украинских боевиков

Омский житель получил 11 лет за поддержку украинских боевиков

В Новосибирске 25-летний житель Омска осуждён на 11 лет строгого режима за содействие финансированию украинских террористических организаций.

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