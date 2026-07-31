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Пресс-служба «Рубина»: «Сейчас Даку с командой готовится к матчу с «Акроном»

Пресс-служба «Рубина»: «Сейчас Даку с командой готовится к матчу с «Акроном»

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на информацию, что албанский нападающий казанцев Мирлинд Даку переходит в московский «Спартак».

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