Путин призвал обеспечить ресурсный и энергетический суверенитет России

Россия должна гарантировать себе надежное снабжение доступным топливом и сырьем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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