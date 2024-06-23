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Пирс Морган: «Португалия выглядит зловеще сильной. У них есть план, каждый знает свою работу. Мистер Саутгейт, обратите внимание»

Пирс Морган: «Португалия выглядит зловеще сильной. У них есть план, каждый знает свою работу. Мистер Саутгейт, обратите внимание»

«Португалия выглядит зловеще сильной. Столько талантов, идеальное сочетание молодости и опыта. У Мартинеса они еще и великолепно организованы.

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