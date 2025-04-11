Почему нельзя заряжать телефон до 100 процентов

Так включается режим «капельной» подзарядки, опасной для аккумулятора Как продлить жизнь батарее смартфона и избежать ее преждевременной деградации? Руководитель центра исследований и тестирования абонентского оборудования одной из сотовых компаний региона Александр Джакония поделился с подписчиками сайта Бердск-Онлайн рекомендациями по оптимизации использования аккумулятора.