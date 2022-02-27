Медвежий угол

36 380 подписчиков

Почему Россия не отвечает на санкции Запада?

Почему Россия не отвечает на санкции Запада?

Президент России Владимир Путин, ранним утром в четверг 24 февраля, объявил о начале военной операции по защите Донбасса от украинских националистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх