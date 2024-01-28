Чтобы деньги не утекали в трубу: четыре легких способа помогут сократить расходы на воду в разы

С началом зимы у владельцев квартир неизменно растут счета за коммунальные услуги. Отопление неизбежно «сжирает» порядка 50% от общей суммы, а второй статьей расходов, как правило, становится потребление воды.
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