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Царьград

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ФСБ предотвратила атаки на армию: задержаны 8 заговорщиков из регионов России

ФСБ предотвратила атаки на армию: задержаны 8 заговорщиков из регионов России

ФСБ России пресекла подготовку терактов, задержав восемь злоумышленников в Белгородской, Кемеровской, Курской, Оренбургской и Челябинской областях, а также на Кубани.

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