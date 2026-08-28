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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тодд об экскурсии на ММК: «Впечатлен размерами и масштабом комбината. Здесь работают 45 тысяч человек – очень много. Это все невероятно»

Форвард « Металлурга » Нэйтан Тодд поделился впечатлениями от экскурсии на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

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