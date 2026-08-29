Село Рубежное и железнодорожный вокзал Облачный в ДНР перешли под контроль ВС РФ

Согласно оперативной сводке Минобороны РФ от 29 августа, за истекшие сутки российские военные установили контроль ещё над тремя сёлами.
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