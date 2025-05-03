Вот почему «Краснодар» может упустить чемпионство: у «Зенита» есть одно важное преимущество

Есть сложности.Выбитый палец Агкацева должен был мощно встряхнуть «Краснодар»! После суперматча в Махачкале (2:3) парни Мусаева располагают +4 от «Зенита», который скатал ничью с «Динамо» в Москве, и на финише имеют реальный шанс на чемпионство — осталось 4 матча.
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