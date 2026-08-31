Резиденты технопарка в Южном Бутово смогут пользоваться городскими льготами – мэр Москвы

Строительство технопарка «Бартеневская» вошло в список инвестиционных приоритетных проектов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
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