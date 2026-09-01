МИД Германии вызвал российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о вызове российского посла в МИД ФРГ из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), обнаруженным 4 августа в аэропорту Лейпцига.
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