Экипаж Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

Также был уничтожен личный состав противника Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по личному составу и опорному пункту украинской армии в зоне действия группировки «Север», рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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