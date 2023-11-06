МИД ОАЭ: Заявления о возможном применении ядерной бомбы Израилем неприемлемы

Министерство иностранных дел Объеденных Арабских Эмиратов заявило, что считает неприемлемым высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о том, что ядерный удар по сектору Газа может быть допустимым развитием событий.
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