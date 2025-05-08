Рантанен оформил хет-трик и стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли

Нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которому удалось оформить хет‑трик в двух матчах плей-офф подряд, сообщает 8 мая «Спорт-Экспресс».