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Рантанен оформил хет-трик и стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли

Рантанен оформил хет-трик и стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли

Нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которому удалось оформить хет‑трик в двух матчах плей-офф подряд, сообщает 8 мая «Спорт-Экспресс».

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