Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием — с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.
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