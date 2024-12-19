С подозреваемым в убийстве генерала Кириллова провели следственные действия

С подозреваемым в совершении теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, провели следственные действия.
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