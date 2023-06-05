Лавров: Европа выбрала путь войны с Россией, однако РФ должна достичь своих целей

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе своего визита на 201-ю российскую военную базу в Душанбе, что Европа выбрала путь войны с Россией, и если это так, то Москва должна достичь своих целей, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.