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Нижегородская правда

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Директор транспортной организации предстал перед судом за превышение полномочий

Директор транспортной организации предстал перед судом за превышение полномочий

3,6 года условно дали директору транспортной организации, обвиняемому в превышении полномочий. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.

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