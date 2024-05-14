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Жена Никиты Волкова заявила, что его партнёрша по сериалу «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба её избила

Жена Никиты Волкова заявила, что его партнёрша по сериалу «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба её избила

Жена актёра Никиты Волкова Елена Ерёменко заявила, что её избила актриса Лиана Гриба. Инцидент произошёл ещё в начале декабря прошлого года на корпоративе по случаю окончания съёмок сериала «Постучись в мою дверь», в котором Волков и Гриба играли влюблённых.

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