Жена Никиты Волкова заявила, что его партнёрша по сериалу «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба её избила

Жена актёра Никиты Волкова Елена Ерёменко заявила, что её избила актриса Лиана Гриба. Инцидент произошёл ещё в начале декабря прошлого года на корпоративе по случаю окончания съёмок сериала «Постучись в мою дверь», в котором Волков и Гриба играли влюблённых.