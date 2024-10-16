Гастроэнтеролог Сухорукова назвала три вредных для желудка супа

Медик перечислила наваристые и не полезные для организма супы.Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова дала интервью РИА Новости, где акцентировала внимание на том, что далеко не все супы полезны для желудка человека.
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