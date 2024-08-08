СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

В третьем сезоне «Метода» зритель не увидит Паулину Андрееву

В третьем сезоне «Метода» зритель не увидит Паулину Андрееву

Режиссер Юрий Быков признался, что в третьем сезоне «Метода» с Константином Хабенским появится новая великая героиня, которую постановщик «очень быстро полюбил».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх