Военэксперт раскрыл последствия отправки войск НАТО на Украину: «Начало войны»

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что размещение британских «миротворцев» на Украине может стать катализатором прямого военного столкновения между Россией и НАТО.
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