Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество

Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины, а также сотрудничество в оборонной сфере, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Чехии.