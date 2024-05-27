Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество

Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины, а также сотрудничество в оборонной сфере, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Чехии.
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