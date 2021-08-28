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«Затаскают их свидомые…»: В сети оценили факт вывоза Россией украинцев из Кабула

«Затаскают их свидомые…»: В сети оценили факт вывоза Россией украинцев из Кабула

Пользователи сети в социальной сети Facebook прокомментировали факт вывоза Россией граждан Незалежной из Афганистана.

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Владимир Соловьев
Решение было абсолютно правильным!
Вячеслав Зиборов
Всё таки свидомые добились своего, всё больше и больше русские люди их не навидят!
Владимир Тихомиров
Исторически сложившееся состояние ХУТОРЯН - ТРАДИЦИОННАЯ ЗАВИСТЬ к любому БЛАГОРОДСТВУ и ИСКРЕННОСТИ. Чаще всего проявляется именно подобных обстоятельствах. Мало того - ОНИ САМИ не в СОСТОЯНИИ объЯснить, откуда у НИХ ЭТО берётся!!!
aleks virt
Всех форумчан с Успением. Спасли и спасли украинцев, и хрен с ними. Бог зачтет каждому свое
павел кирсанов
Точно хрен с ними!Уроды!!!
Альбина Колесникова
А России не привыкать всех убогих спасать.
aleks virt
Так, ведь, в Россию бегут только тогда и только те, кому было очень плохо. Сам такой. Разница в том, что не стал дожидаться этого самого "очень плохо" и уехал с Украины в 1996 г, когда по улицам городов пошли толпы ряженных бандеровцев и полицаев. При всех недостатках и достоинствах, моя историческая Родина намного предпочтительнее Украины
Александр Пятнистый
А в самом деле...Часть этих ребят спокойно решит остаться в России. Тут хоть их за врагов не считают.
Борис Осипов
Александр Пятнистый
Только на мой взгляд, правильнее написать не месторождение, а место рождения. По смыслу тоже самое, но месторождение-это про ископаемые, в основном-полезные. Жалко слово для идиотов преосмвысливать
Борис Осипов
Да хоть как их назови...все равно хохлосрач получается...
карла карлова
Спасли таких же,которые убивают людей на Добассе и которые пойдут,как очухаются,дальше это делать.Какой добрый Путин.Какое лицимерие и показуха.
Леонид Василенко
А если твой убл...сынок влезет в наёмники и ему отрежут яйца,но он не сядет в чужой самолёт,то как запоёшь? Тоже показуха ?
Александр Широков
пусть за хохляцких уб-х (как ты говоришь) сынков их хохляцкие власти и беспокоятся, а не вывозят вместо этого афганских толстосумов за бабки...
aleks virt
А що, шановний пане Леонид Василенко, невже вашому виродку-синку вже відрізали яйця? Що це пан так взъiвся?
Александр Пятнистый
оттого взъiвся, що ума у него трошечкi, i той скорiйше свиной навоз...
карла карлова
Ты сам ублюдок и твои дети,понял козлина.Вот когда убьют твоего ублюдка свидомые,тогда запоешь по другому козлина.Или в хохляндии сидищь?Фамилия соответствует...
Виктор Луговой
Автостопом, чо. На попутках. Потрясая всепокупающими гривнами. Адын гривень - десять верстей. Ну, или на пешкарусе, на одиннадцатом номере.
Андрей Бес
Бл@ть, тех участвовал в спасении укро-вояк, наказать, ибо, это приступная организация, убивающая людей Донбасса!
Скиф Туран
Свидомые, теперь расскажут, что как тяжело им было лететь в военно-транспортном самолёте, без санузла и стюардесс.
hanna posvaliuk
не понимаю,почему столько ехидных комментов. Русские вывозили людей не по национальности, а потому, что просто люди. И вот эти подковырки просто бесят. до каких пор столько злобы у некоторых граждан будет. Не пора ли прекратить злобствовать?
Family Fun
а у вас хватит воображения представить ,что это украинцы вывозят русских,думаю что нет
hanna posvaliuk
люди разные важны- люди разные нужны. я несмотря на очень сложное положение в Украине продолжаю верить, что не все плохиши, большинство простых людей нормальные. также и в любой стране есть всякие-разные. просто я в своём возрасте(75) ещё не разочаровалась в людях.
aleks virt
Разумеется, уважаемый Family Fun, Вы правы. Украинцы никогда не будут вывозить русских при подобных обстоятельствах. Я имею право давать такую оценку украинцам. Прожил на Украине 6 лет, владею (пишу, говорю, читаю) украинским языком
Скиф Туран
На Украине, правит агрессивное меньшинство, законопослушным большинством. В восточной части Украины, большая часть населения, считает себя русскими. Националисты-ублюдки, как правило с западной Украины. Они, по своей религии, языку, традициям украинцами не являются.
aleks virt
Любезнейшая пані hanna posvaliuk не знаэ, що витворяють солдати ВСУ на Донбассе? Якщо всю вашу сімъю покладуть міною, можливо, ви поміняэте свою думку на діаметрально протилежну.
Александр Пятнистый
Едва ли. Я тоже верю в то, что на Украине не все стали говном, но, блин, сколько там говна...1988 год, Львов, командировка. С моим другом в киоске союзпечать не стали разговаривать на русском (1988), и тогда уже всерьез дискутировался вопрос "Бандера-бандит или герой"..."А чог вiн зробив поганого?" Тiлькi жидiв та москалiв вбивав"...
aleks virt
Уважаемая hanna posvaliuk, на Украине уже выросло почти два поколения украинцев в лютой ненависти к России, в том числе и то большинство простых людей, о которых Вы изволили упомянуть. Не разочароваться Вам пока позволяет инерция памяти ... В реальности всё обстоит очень плохо. Извините....
aleks virt
Я с Вами, уважаемый Александр Пятнистый, согласен и в части общечеловеческих ценностей у меня к украинцам нет претензий. У нас с женой была хорошо оплачиваемая работа, двухкомнатная квартира, был определенный престиж в социуме, особенно после того как отремонтировал два редких по конструкции турбогенератора с пароотбором для собственных нужд на предприятии "Ровноазот". То есть, жить на Украине нам было комфортно. Но, сами понимаете, у любого русского человека при виде свастики всегда начинает портиться настроение. Кстати никто нас не гнал, не обижал. На проводы пришли все соседи-украинцы, сожалели, говорили куда же вы, может всё рассосётся. Не рассосалось. Время показало, какая страна чего стоит

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