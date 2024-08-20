«Женщинам путь заказан!»: чем рай викингов отличался от рая славян и древних римлян

Каким представляли себе рай древние народы. Кто-то мечтал об островах, населенных вечно юными девами, кто-то о чертогах, где не прекращаются сражения, а кто-то видел счастье в местах, где не иссякает запас кукурузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии