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Раде Дугалич: «Не забывайте, то что мы с вами сделали для «Кайрата»

Покинувший «Кайрат» защитник Раде Дугалич попрощался с алматинским клубом. «Дорогие фанаты, дорогие сотрудники, дорогие братья футбольного клуба «Кайрат», хочу поблагодарить вас за все.

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