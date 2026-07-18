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Daily Storm

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ФСБ задержала в Крыму двух гражданок России, их подозревают в государственной измене

ФСБ задержала в Крыму двух гражданок России, их подозревают в государственной измене

Одна из фигуранток причастна к созданию схрона для ликвидации офицера Черноморского флота, а вторая спонсировала ВСУДве гражданки России задержаны в Крыму по подозрению в совершении государственной измены.

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