ФСБ задержала в Крыму двух гражданок России, их подозревают в государственной измене

Одна из фигуранток причастна к созданию схрона для ликвидации офицера Черноморского флота, а вторая спонсировала ВСУДве гражданки России задержаны в Крыму по подозрению в совершении государственной измены.
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