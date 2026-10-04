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Царьград

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Чистая прибыль пермской «дочки» Xsolla выросла вдвое — до 68,4 млн

Чистая прибыль пермской «дочки» Xsolla выросла вдвое — до 68,4 млн

Пермское ООО «Систем Проджектс», на 99,99% принадлежащее американской Xsolla Holding Company, по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль почти вдвое — до 68,4 млн рублей, а выручку — на 30%, до 1,4 млрд рублей.

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