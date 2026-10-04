Чистая прибыль пермской «дочки» Xsolla выросла вдвое — до 68,4 млн

Пермское ООО «Систем Проджектс», на 99,99% принадлежащее американской Xsolla Holding Company, по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль почти вдвое — до 68,4 млн рублей, а выручку — на 30%, до 1,4 млрд рублей.