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Джо Маззулла о нейтрализации Дончича и Ирвинга: «Великолепная индивидуальная защита»

В первом матче с «Мэверикс» (107:89, 1-0) игроки «Селтикс» не пользовались сдваиваниями во время сдерживания лидеров соперника Луки Дончича (30 очков, 12 из 26 с игры, 1 передача) и Кайри Ирвинга (12 очков, 6 из 19 с игры).

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