За парковку на газонах оштрафовали 6 318 рязанцев

По информации мэрии, в текущем году за соответствующие нарушения выписано уже 6 318 протоколов. Привлечены в том числе 110 юридических лиц, нарушивших правила.
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