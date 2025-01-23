Не сдаются: родных не устроило решение по делу о смерти Яниса Тиммы

Близкие спортсмена пытаются разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии. Анна Седокова и Янис Тимма соцсетиЮрист Катя Гордон заявила о решении следователей отказать родным Яниса Тиммы в возбуждении уголовного дела в РФ.
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