В России предложили разработать свою The Sims — с традиционными ценностями и об...

В России предложили разработать свою The Sims — с традиционными ценностями и образовательной составляющейИнформационное агентство ТАСС сообщает, что группа депутатов Государственной думы предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог симулятора жизни The Sims, который будет продвигать традиционные российские духовно-нравственные ценности.