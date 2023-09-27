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В России предложили разработать свою The Sims — с традиционными ценностями и об...

В России предложили разработать свою The Sims — с традиционными ценностями и образовательной составляющейИнформационное агентство ТАСС сообщает, что группа депутатов Государственной думы предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог симулятора жизни The Sims, который будет продвигать традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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