Закон, порядок, государство

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В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями перед судом предстанет бывший руководитель городской организации здравоохранения

В Севастополе за злоупотребление должностными полномочиями перед судом предстанет бывший руководитель городской организации здравоохранения

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность бывшего должностного лица городского департамента здравоохранения.

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