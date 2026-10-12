Польша ждёт от ФРГ выдачи турок, которых считают поджигателями станции Starlink

Немецкая полиция по запросу польских служб задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге наземной станции Starlink в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве.
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