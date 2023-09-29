Исследование связывает синий свет от смартфонов или планшетов с ранним половым созреванием

Согласно исследованию, представленному на 61-м ежегодном собрании Европейского общества детской эндокринологии в Гааге, воздействие синего света, например, от смартфонов или планшетов, может привести к раннему половому созреванию у крыс-самцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии