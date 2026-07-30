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Воронежские новости

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Помимо основного владельца «ЭФКО» в Воронеже арестовали его невестку

Помимо основного владельца «ЭФКО» в Воронеже арестовали его невестку

Помимо основного владельца «ЭФКО», председателя совета директоров холдинга Валерия Кустова, в Воронеже арестовали его невестку Екатерину Кустову, занимающую должность заместителя генерального директора по развитию.

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