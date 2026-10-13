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Company recalls thousands of bottles of Amazon acetaminophen

A company is recalling more than 112,000 bottles of the Amazon brand of extra-strength acetaminophen after reports of discolored tablets.

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