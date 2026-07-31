Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

Житель Смоленской области издил пьяным за рулем с поддельными правами

Житель Смоленской области издил пьяным за рулем с поддельными правами

Жителя Новодугинского округа обвиняют в пособничестве в подделке водительского удостоверения и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде В Смоленской области 25-летнего жителя Новодугинского округа обвиняют в пособничестве в подделке водительского удостоверения и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии