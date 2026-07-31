Житель Смоленской области издил пьяным за рулем с поддельными правами

Жителя Новодугинского округа обвиняют в пособничестве в подделке водительского удостоверения и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде В Смоленской области 25-летнего жителя Новодугинского округа обвиняют в пособничестве в подделке водительского удостоверения и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.