Житель Смоленской области издил пьяным за рулем с поддельными правами

Жителя Новодугинского округа обвиняют в пособничестве в подделке водительского удостоверения и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде В Смоленской области 25-летнего жителя Новодугинского округа обвиняют в пособничестве в подделке водительского удостоверения и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
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