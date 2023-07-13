Комитет по конкурентной политике назвал лидеров среди округов Подмосковья по участию в торгах за неделю

Комитет по конкурентной политике назвал топ-3 округа Подмосковья по участию в торгах за неделю. Так, лидерами стали Богородский, Можайский и Талдомский округа.
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