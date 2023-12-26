Лолита назвала «справедливым» решение вырезать ее из «Голубого огонька»

Певица Лолита Милявская рассказала о своем участии в вечеринке Насти Ивлеевой. Милявская подчеркнула, что живой человек отличается от мертвого тем, что способен анализировать происходящее, понимать и делать выводы, а также работать над своими ошибками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии