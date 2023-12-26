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Лолита назвала «справедливым» решение вырезать ее из «Голубого огонька»

Лолита назвала «справедливым» решение вырезать ее из «Голубого огонька»

Певица Лолита Милявская рассказала о своем участии в  вечеринке Насти Ивлеевой. Милявская подчеркнула, что живой человек отличается от мертвого тем, что способен анализировать происходящее, понимать и делать выводы, а также работать над своими ошибками.

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