Разом варю 1 килограмм свеклы и всю неделю готовлю потом мой любимый салат-закуску (не надоедает, делюсь рецептом)

Ингредиенты: 5-7 свекл 3 картофелины 2 зуб. чеснока 150 мл. сметаны 1 ч.л. горчицы соль и перец по вкусу Приготовление: Отдельно отварите картофель и свеклу.
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