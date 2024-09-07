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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Волкова подозрение на разрыв «крестов». Перешедший летом защитник «Зенита» травмировался на тренировке («Чемпионат»)

У защитника «Зенита» подозрение на разрыв крестообразной связки – он получил повреждение при столкновении на тренировке.

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