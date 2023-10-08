Девять случаев бешенства

Фото: novyefoto.ruВ этом году в Приднестровье подтверждено 9 случаев бешенства у животных. Как отмечают в пресс-службе Минсельхозприроды, 2 факта наличия этого смертельного заболевания зафиксировано в Григориопольском районе, 6 – в Слободзейском и один случай в Дубоссарском.
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