Девять случаев бешенства

Фото: novyefoto.ruВ этом году в Приднестровье подтверждено 9 случаев бешенства у животных. Как отмечают в пресс-службе Минсельхозприроды, 2 факта наличия этого смертельного заболевания зафиксировано в Григориопольском районе, 6 – в Слободзейском и один случай в Дубоссарском.